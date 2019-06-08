Більше 40 бригад швидкої допомоги з'їхалися на Закарпаття, аби показати своє вміння. Всеукраїнські змагання цьогоріч переросли у міжнародні. Хто приїхав, кого рятували і хто зрештою переміг?

На змагання медиків екстреної медицини до Закарпаття з'їхалися більше 40 бригад швидкої допомоги. І не лише з України. Прибули гості з 7 країн Європи.

"Увага екіпажам! ДТП на трасі "Київ - Чоп". Є постраждалі. Лікарі швидкої вже в дорозі".

Одними з перших, рятувати постраждалих почали медики з Тернопільщини:

"Будь ласка, не рухайте головою, зараз медпрацівник вам надасть допомогу. Вона дихає, не дихає. Настя, чорний!"

Аби врятувати життя, є лічені хвилини. За кожним рухом медиків уважно стежить суворий суддя.

"Повністю наближено до реальних ситуацій, - власне, це завдання, це змодельований виклик працівника швидкої допомоги. На етап ми даємо 15 хв, за 2 хвилини попереджаємо, - команди вкладаються", - зазначив Анатолій Калинюк, суддя змагань.

Завдання команди - надати першу допомогу. Зібрати якомога більше інформації, передати її лікарю, який і поставить остаточний діагноз та призначить лікування.

"Завдання повністю наближені до реальності. Якщо судити по змаганнях, може статися таке в любий момент, скажімо так, десь, приблизно 40% таких викликів є. Вважаємо, що не погано зробили завдання", - розповідають Юрій Гарапко та Андрій Семедій, працівники Ужгородської станції екстреної медичної допомоги.

Бригади медиків не знають, яке саме завдання їх чекає у наступному раунді. Умови роботи і змодельовані ситуації - максимально наближені до реальних. Такі змагання проводять не лише для того, щоб бригади продемонстрували свої навички, а й для обміну досвідом. І вдосконалення свого вміння.

"Насправді, ми хочемо цим самим, щоб вони приїхали, поспілкувалися між собою, є специфіка в кожному регіоні. Могли поспілкуватися з закордонними фахівцями, поділитися своїми враженнями про їхні системи, про наші - тим більше в нас іде трансформація екстреної медичної допомоги", - зазначив Віталій Кирилюк, завідувач відділення підготовки ДЗ "Український науково-практичний Центр екстреної медичної допомоги".

Польські лікарі кажуть - протоколи роботи мало чим відрізняються. Їхнє завдання було реанімувати школяра з пневмонією та анафілактичним шоком. Переконані - впоралися.

"Була алергічна реакція на прийнятий антибіотик. В дитини була затримка серця. Ми надали першу невідкладну допомогу, вкололи адреналін, антигістамінні та переказали інформацію про наші дії лікарю в приймальне відділення", - розповідає Шимон Берловськи, лікар "швидкої" з Польщі.

У змаганнях медикам довелося надавати першу допомогу при серцевому нападі, отруєнні та передозуванні ліками. Окрім практичних дій, потрібно було складати тести та демонстрували навики водіння. Влаштували справжнє раллі "швидких".

"На старт, увага, поїхали!"

"Загалом, все нормально, але можна було і краще. Мабуть перенервував", - зізнається Олександр Самсоненко, водій "швидкої" з Києва.

Абсолютними переможцями цьогорічних Міжнародних змагань "швидких" стала бригада з Києва.