В киевском парке на скамейке нашли труп мужчины (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в киевском парке Киото ночные сторожа нашли труп мужчины. Тело лежало на скамейке. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, работники парка вызвали полицию, передает "Информатор".
По предварительной информации, погибшим оказался мужчина около 30 лет. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Фото: Информатор
Правоохранителям предстоит установить личность погибшего мужчины, а также причину, которая привела к такому исходу.
Ранее сообщалось, что мужчина зарубил супругу на глазах у ребенка, а также под Харьковом мужчина убил сына и застрелился.
по теме
Под Харьковом обнаружили тела работников детского сада
В пятницу, 7 июня, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение
Под Винницей из-за дождя погибла многодетная мать
В Винницкой области женщина, поскользнувшись на болотной поверхности, упала в воду
Под Одессой мужчина погиб на аттракционе
Как сообщают свидетели, трагедия произошла на глазах у родных мужчины
Под Одессой ребенок погиб от удара током
Так, трагедия произошла в одном из сел Кодымского района
В Киеве из озера достали тело мужчины
Водолазы нашли труп на дне озера - на глубине 8 метров