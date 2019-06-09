В воскресенье, 9 июня, в киевском парке Киото ночные сторожа нашли труп мужчины. Тело лежало на скамейке. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, работники парка вызвали полицию, передает "Информатор".

По предварительной информации, погибшим оказался мужчина около 30 лет. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Фото: Информатор

Правоохранителям предстоит установить личность погибшего мужчины, а также причину, которая привела к такому исходу.

Ранее сообщалось, что мужчина зарубил супругу на глазах у ребенка, а также под Харьковом мужчина убил сына и застрелился.