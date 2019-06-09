Свій з'їзд провела і партія "Слуга народу". На ньому оголосили прізвища кандидатів у депутати на позачергових виборах. Із промовою виступив і президент Володимир Зеленський. Про що говорив - знає Даніїл Снісар.

Ботанічний сад імені Гришка у Києві. Уся партійна верхівка перед початком з’їзду збирається для обговорення кандидатур у народні депутати. Останнє слово у формуванні списків за президентом. Гарант неохоче спілкується з журналістами, його супроводжуює з десяток охоронців. Однак, на наше запитання, чи насправді президент затверджував кандидатури особисто, відповідь дає.

"Я? Ні, я тільки викреслюю, якщо є хтось такий небезпечний, то викреслюю"

На сцені глава держави вже більш говіркий. Хоча, й зі шпаргалками у руках. Делегати вітають президента стоячи.

"Ні-ні, сідайте. Інші часи. Так, добре. Дуже дякую. Це точно моя промова? Не Петра Олексійовича? Так, точно, бо ми готувалися".

Відповідальність за кнопкодавство, боротьба з олігархичними кланами в парламенті та зняття депутатської недоторканності - так президент окреслив перші дії депутатів, які представлятимуть "Слугу народу" у Верховній Раді.

"Це люди, які знають не лише про проблеми України, але реально мають шляхи їх вирішення. Друге - це обличчя нашої команди з регіонів. Кожен куточок нашої Батьківщини буде представлений у парламенті молодими, розумними, ну, не тільки молодими - різними. У душі всі молоді. Розумними і порядними людьми. Третє - це люди, які потрапили до списків через інтернет-відбір. Це тільки перший раунд. Система поки що в нокдауні. Ми пропонуємо нокаут. Ми зробимо це разом. Ми зробимо їх ще раз", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Оголосити прізвища кандидатів виходить голова партії, Дмитро Разумков. У парламент він іде за партійним списком під першим номером.

"Це повинна бути країна, де господар - люди над чиновником, а не чиновник над людиною. Де економіка вільна від бюрократії, перепон рейдерських схем, адміністративного тиску. Де Ротердам - це лише місто в Європі, куди ми з вами зможемо подорожувати, а не одна із схем, яку сьогодні використовують для збагачення окремі представники так званого бізнесу", - говорить Дмитро Разумков, голова партії "Слуга народу".

У першій п'ятірці кандидатів у народні депутати від "Слуги народу" - Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді, Ірина Венедиктова, експертка з питань реформи судової системи, підприємець Давид Арахамія та Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики. У двадцятці також фахівці у галузі енергетики, культури та економіки. А от остаточний список мажоритарників ще не сформований. Відомо, що їх буде 199.

"Мы всеравно оставляем делегатов для того, чтобы провести внутрипартийную дискуссию, по коллегам, которых будем выдвигать по мажоритарным округам. К сожалению, когда мы начали глубоко изучать те материалы, которые были представлены, что, не смотря на всю открытость нашей политической структуры, нам попробовали предложить отдельных мажоритарщиков, которые, мягко говоря, - не соответствуют тем критериям и задачам, которые партия слуга народа ставит перед собой в Верховной Раде", - говорить Дмитро Разумков, голова партії "Слуга народу".

Щодо майбутнього складу уряду та кандидатури на прем'єрське крісло у партії, поки не визначилися.