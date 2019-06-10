Запуск поездов по Керченскому мосту: названа дата [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, стало известно о том, что 9-10 декабря запустят поезда по Керченскому мосту. Об этом заявила исполняющая обязанности гендиректора предприятия "Крымская железная дорога", сообщает ТАСС.
Продажа билетов на поездки в Крым начнется с октября, т.е. за 45 суток до открытия движения.
"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - говорится в ответе.
Первые два поезда будут с сообщением "Севастополь - Санкт-Петербург" и "Симферополь - Москва".
Ранее мы писали о том, что сильный шторм едва не разрушил Керченский мост. А также о том, что в Керченский мост ударили сразу две молнии.
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