С первых дней лета украинцев преследует жара. Однако, синоптики успокаивают, что скоро высокая температура спадет. Во вторник, 11 июня, в Украине будет жарко, но в некоторых областях возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха завтра днем ​​составит +30 +34 градуса, в западных областях +27+31 градус. Такие лютые градусы могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины", - написала синоптик.

Также по словам Натальи, дожди с грозами возможны в западных областях, на севере Украины и в Винницкой области.

"К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, вздохнуть легче можно будет 16-17 июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - написала Диденко.

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