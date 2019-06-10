В понедельник, 10 июня, погода в Украине будет жаркой и дождливой. Температура воздуха прогреется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах

На востоке Украины будет сухо и малооблачно, температура днем от +30 до +33, ночью от +17до +22.

Украины будет сухо и малооблачно, температура днем от +30 до +33, ночью от +17до +22. В центральных регионах погода будет дождливой и с грозами, днем от +28 до +33, ночью от +15 до +21.

погода будет дождливой и с грозами, днем от +28 до +33, ночью от +15 до +21. На юге также дожди с грозами, температура воздуха днем от +29 до +32, ночью от +18 до +21.

также дожди с грозами, температура воздуха днем от +29 до +32, ночью от +18 до +21. В Крыму без осадков, днем от +29 до +31, ночью от +20 до +22.

без осадков, днем от +29 до +31, ночью от +20 до +22. Запад Украины продолжат заливать дожди с грозами, днем от +25 до +30, ночью от +13 до +18.

продолжат заливать дожди с грозами, днем от +25 до +30, ночью от +13 до +18. В северных областях также ожидаются осадки, днем от +28 до +31, ночью от +16 до +19.

Прогноз погоды в Киеве

В столице Украины 10 июня днем ожидаются дожди, местами с грозами, днем температура воздуха будет колебаться от +28 до +30, ночью от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/сек.

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