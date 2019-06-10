Погода в Украине: страну зальют "горячие" дожди [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В понедельник, 10 июня, погода в Украине будет жаркой и дождливой. Температура воздуха прогреется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Прогноз погоды в регионах
- На востоке Украины будет сухо и малооблачно, температура днем от +30 до +33, ночью от +17до +22.
- В центральных регионах погода будет дождливой и с грозами, днем от +28 до +33, ночью от +15 до +21.
- На юге также дожди с грозами, температура воздуха днем от +29 до +32, ночью от +18 до +21.
- В Крыму без осадков, днем от +29 до +31, ночью от +20 до +22.
- Запад Украины продолжат заливать дожди с грозами, днем от +25 до +30, ночью от +13 до +18.
- В северных областях также ожидаются осадки, днем от +28 до +31, ночью от +16 до +19.
Прогноз погоды в Киеве
В столице Украины 10 июня днем ожидаются дожди, местами с грозами, днем температура воздуха будет колебаться от +28 до +30, ночью от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/сек.
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