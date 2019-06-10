Департамент туризма и курортов Министерство экономического развития и торговли Украины провели проверки, часть из которых - внеплановые. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

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Согласно результатам, выяснилось, что только 4 туроператора добросовестно выполняют установленные Лицензионные условия. Аннулировали лицензии следующих туроператоров: ООО "Сеть агентств "Горячие туры", ООО "Лаки-тур" и ООО "Дионис-Прага-Украина".

Титарчук отметил, что другие 7 туроператоров выполняют условия частично. Все компании получили от министерства предписание об устранении нарушений.

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