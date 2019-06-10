Майже 300 тисяч людей залишилися без води через забруднення річки Рось на Київщині. Наразі водопостачання відключено у Білій Церкві та Умані.

Отруйні речовини потрапили у воду напередодні, коли вантажівка, яка нелегально перевозила інсектициди, зазнала аварії та, перекинувшись, впала у Рось. За свідченням жителів навколишніх сіл, у річці почала гинути риба. Навколо аварії та забруднення здійнявся галас.

Утім, екологи попросили місцевих жителів не панікувати. Експерти взяли проби води, на детальні результати очікують уже сьогодні увечері. Окрім того, фахівці запевняють, що хімікати, які потрапили у воду, природним шляхом перетворяться на кисень протягом трьох днів.

"На сьогоднішній час, нами ідентифіковано 11 речовин, які відносяться до класу фосфор-органічних сполук. Всі ці речовини мають період деградації і повного розпаду три доби. Крім того, за рахунок того, що в теперішній час у водному середовищі через дощі знаходиться велика кількість зважених речовин, мелкодисперсних - вони сорбуються на речовинах і виводяться у відклади", - повідомив Володимир Осадчий, директор Українського гідрометеорологічного центру.