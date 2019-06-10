Негода у Туреччині: з'явилися перші жертви [ Редактировать ]
Анкара потерпає від рекордних опадів.
Напередодні у турецькій столиці пройшли сильні дощі, найбільше лило у двох районах міста. Всього за дві години затопило десятки вулиць, під водою опинилися чимало офісних будівель, постраждали сотні автомобілів, зокрема і муніципальна техніка.
За даними місцевих ЗМІ, стихія вже забрала життя трьох людей.
по теме
Смертельна негода: у Сербії оголосили надзвичайний стан
Жертвою негоди стала одна людина, сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені, чимало річок вийшли з берегів
Рівень води піднявся на 5 метрів: жителі Малайзії покидають свої домівки
У Малайзії через повені свої домівки змушені покинути понад тисяча людей
Негода накоїла лиха на Львівщині: рівень води піднявся на півметра
Сильний дощ накрив Львів. Він йшов кілька годин. Води було стільки, що дощова каналізації не могли з нею впоратися. Тож, головні вулиці міста перетворилися на справжні річки
Негода в Уганді: жителів гірських районів закликають евакуюватися
Землею засипало півтори сотні осель, розташованих на схилах згаслого вулкана
Масштабна повінь накоїла лиха на Закарпатті
Синоптики попереджають: негода ще кілька днів не відступатиме - як будуть "випливати" із ситуації обласні депутати та чиновники?