Анкара потерпає від рекордних опадів.

Напередодні у турецькій столиці пройшли сильні дощі, найбільше лило у двох районах міста. Всього за дві години затопило десятки вулиць, під водою опинилися чимало офісних будівель, постраждали сотні автомобілів, зокрема і муніципальна техніка.

За даними місцевих ЗМІ, стихія вже забрала життя трьох людей.