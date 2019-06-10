Конституційний суд розгляне законність розпуску парламенту завтра, - про це у Facebook заявив президент Володимир Зеленський. Повідомив, що візьме участь у засіданні особисто.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради наступного дня після інавгурації. Проте частина народних депутатів таке рішення оскаржила.

"Це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Саме так буде, а не навпаки - коли "хазяїн" визиває своїх "слуг" своїх суддів, до себе в кабінет. Обов'язково буду! Ми впевнені в нашій юридичній позиції! Але найголовніше - моя позиція, як президента, коли я розпускав парламент - це був величезний і є величезний запит українського народу", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.