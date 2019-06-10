Влада Зеленського використовує методи Порошенка для переслідування Медведчука та Бойка [ Редактировать ]
А прес-секретарка президента Юлія Мендель сьогодні висловилася щодо візиту до Росії лідерів опозиції. Вона заявила, що це вже другий візит , а правових рішень з цього приводу немає.
"Нас дивує, що генпрокурор не відреагував на те, що український парламентарії Юрій Бойко и Медведчук їздили до Росії, зустрічалися з керівництвом Росії. Ніяких правових підстав для цього не має", - заявила Юлія Мендель, прес-секретар президента України.
На заяву речниці глави держави одразу відреагували опозиціонери.
Голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук вважає, що всі заклики щодо притягнення до кримінальної відповідальності лідерів опозиції - ніщо інше, як політичний тиск. А також спроба вплинути на правоохоронні органи та виконати брудне політичне замовлення.
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