А прес-секретарка президента Юлія Мендель сьогодні висловилася щодо візиту до Росії лідерів опозиції. Вона заявила, що це вже другий візит , а правових рішень з цього приводу немає.

"Нас дивує, що генпрокурор не відреагував на те, що український парламентарії Юрій Бойко и Медведчук їздили до Росії, зустрічалися з керівництвом Росії. Ніяких правових підстав для цього не має", - заявила Юлія Мендель, прес-секретар президента України.

На заяву речниці глави держави одразу відреагували опозиціонери.

Голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук вважає, що всі заклики щодо притягнення до кримінальної відповідальності лідерів опозиції - ніщо інше, як політичний тиск. А також спроба вплинути на правоохоронні органи та виконати брудне політичне замовлення.