Супрун сделала эмоциональное обращение к украинцам [ Редактировать ]
Источник: zik.ua
Уляна Супрун обратился к украинцам и призвала присоединиться к неделе благотворительной сдаче крови. И.о. главы Минздрава Украины опубликовала новый пост на своей странице в Facebook.
Отметим, что благотворительная неделя в нашей стране стартовала 10 июня и продлиться до 14 июня.
По данным и. о. министра здравоохранения, что 70% доноров сдают кровь только один раз. И этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность в донорской крови. Ульяна Супрун пишет, что каждая сдача крови очень важна, поскольку любая группа крови нужна каждый день.
По данным ВОЗ, количество донаций донорской крови в год должно быть не менее 1,3 миллиона. При этом Украина отстает в этом плане в 2,5 раза. В 2017 году у нас состоялась 571 тысяча донаций. Супрун также рассказала, что у ведомства уже есть стратегия развития национальной системы крови.
При этом существует еще одна важная задача - сделать донорство популярным в Украине. Сейчас каждый украинец может помочь популяризировать культуру донорства. Для этого необходимо сдать кровь в течение недели и опубликовать в соцсетях свои фото с хэштегом #яДонор.
И. о. министра здравоохранения подчеркнула, что можно также установить специальную рамку на своем фото в Facebook чтобы больше популяризировать донорство. Она также отметила, что быть донором не только важно, но и полезно для здоровья. Это хорошая возможность спасать жизни и оздоравливать свой организм.
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