Лікарі борються за життя нашого колеги, оператора одного з національних телеканалів. Вадима Макарюка жорстоко побили у п'ятницю ввечері, коли він знімав конфлікт на харківському ринку "Барабашове". Зараз Вадим у реанімації. Подробиці цієї історії дізнавалася Світлана Шекера.

Оператор Вадим Макарюк у п'ятницю ввечері знімав на ринку "Барабашово" чергове загострення конфлікту між підприємцями та адміністрацією.

Ось ці кадри: біля магазину натовп. З одного боку - чоловіки в зелених футболках. Далі - кордон поліції. За ним - кілька десятків молодиків. Чути, як кричать: "Бий Рудого". Ймовірно, йшлося про Макарюка. Кілька чоловіків кинулися наздоганяти оператора. Стріляли у спину. Потім - повалили на землю й добивали лежачого.

Колега Вадима - першою приїхала до нього в лікарню.

"Зараз Вадим у реанімації, він там з ночі п'ятниці, він у важкому стані", - повідомила Ганна Черненко, журналістка, колега постраждалого.

Нападники відібрали у Вадима камеру. Наступного дня її знайшли на ринку вже без картки з відео. У поліції порушили кримінальні провадження одразу за трьома статтям - розбійний напад, насильство щодо журналіста, перешкоджання професійній діяльності. Але підозрюваних та затриманих у справі - немає.

"Більше двох. На даний час встановлено два нападника, які вчиняли активні дії стосовно журналіста", - повідомив Сергій Чиж, заступник начальника ГУНП у Харківській області.

Підприємці кажуть - конфлікти на ринку давні. З тих, у кого сплив термін оренди магазинів, вимагають чималі гроші. Тих, хто не платить, викидають із крамниць разом із товаром.

"У них после одного ночного противостояния образовалась какая-то, мы их называем "зелені чоловічки", погран-там какой-то контроль. И вот они ходят потом с палками, с дубинками, слезоточивым газом, вооружены по большому счету", - розповідає Юрій Біленко, підприємець.

В адміністрації ринку - своє бачення ситуації.

"Законный арендатор торгового объекта. Он пришел на свой объект и его оттуда выставили. Он обратился к своим побратимам по АТО, к ветеранской организации, членом которой он является, за поддержкой. Ребята из общественной организации пришли пообщаться с вот этими захватчиками магазина. Диалога не получилось. Вызванная полиция не смогла предотвратить", - заявив Сергій Зайцев, прес-секретар ТЦ "Барабашово".

Харківські журналісти збирають підписи під зверненням до начальника поліції, міністра внутрішніх справ та генпрокурора - з вимогою якнайшвидше провести розслідування та покарати винних у побитті оператора.