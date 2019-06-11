Популярный ведущий и юморист Максим Галкин поделился с подписчиками видео, где он играет в бассейне со своими детьми. Так, на видео видно, как артист играет с пятилетними близнецами Гарри и Лизой в бассейне. Забавным видео Галкин поделился с поклонниками.

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Под видео Галкин написал: "Подброс двадцати двух килограммовых детей в воду - лучшее упражнение для ВПП".

Фанаты сразу же отметили, что на видео не хватает Аллы Борисовны: "И маму в бассейн взяли бы". Другие подписчики отреагировали на физическую форму Галкина: "Сразу видно, как тяжело вам деток подбрасывать".

Ранее сообщалось, что Галкин рассказал, что не следит за модой, поэтому жена часто пытается его переодеть во что-то стильное. Сама Пугачева после похудения сменила имидж и теперь часто экспериментирует с образами. Также муж известной певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин решил высказать телеведущему Андрею Малахову через соцсети все, что думает, и был поддержан своими подписчиками.