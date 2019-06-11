Анна Седокова показала пикантные фото с открытым декольте [ Редактировать ]
Известная певица Анна Седокова, которая в прошлом была участницей популярной группы "ВИА Гра", поделилась откровенными фото на своей странице в Instagram.
Так, певица в кадре позирует в платье с открытым декольте, вырез на груди оригинальный и подчеркивает пышные формы артистки.
Также Анна показала фото в белом обтягивающем платье с V-образным вырезом.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова поделилась пикантным фото и нарвалась на критику. Также часто Седокову обвиняют в пошлости.
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