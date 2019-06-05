"Дешевый лживый балаган": Галкин жестко высказался о деятельности Малахова [ Редактировать ]
Муж известной певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин решил высказать телеведущему Андрею Малахову через соцсети все, что думает, и был поддержан своими подписчиками. Поводом для реакции Максима стала публикация в одном из журналов Малахова неправдивой информации о семье Пугачевой.
Речь идет о зарубежной недвижимости примадонны, вокруг которой в последнее время много скандалов. В частности, Пугачева и Галкин приобрели якобы дорогие апартаменты на Кипре, достраивают шикарный особняк и планируют навсегда покинуть Россию.
По словам Галкина, его "поддостал" журнал Малахова, который сделал "своим главным капиталом" "сбор сплетен". Юморист назвал "лживым" упомянутое в публикации кипрское агентство, отметив, что никогда не пользовался его услугами.
Также Галкин отметил, что наличие у него гражданств - это его личное дело и никого не касается.
"Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", - обратился через сообщение в соцсети Галкин к Малахову.
Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь. ❗️ Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. ❗️ Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. ❗️ Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал. P.S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку - чай пить с утра - и ни в коем случае не читать наши газеты. #малаховлжёт
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Раньше сообщалось о том, что дети Пугачевой и Галкина покорили поклонников пары. А Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой.
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