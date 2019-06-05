Муж известной певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин решил высказать телеведущему Андрею Малахову через соцсети все, что думает, и был поддержан своими подписчиками. Поводом для реакции Максима стала публикация в одном из журналов Малахова неправдивой информации о семье Пугачевой.

Речь идет о зарубежной недвижимости примадонны, вокруг которой в последнее время много скандалов. В частности, Пугачева и Галкин приобрели якобы дорогие апартаменты на Кипре, достраивают шикарный особняк и планируют навсегда покинуть Россию.

По словам Галкина, его "поддостал" журнал Малахова, который сделал "своим главным капиталом" "сбор сплетен". Юморист назвал "лживым" упомянутое в публикации кипрское агентство, отметив, что никогда не пользовался его услугами.

Также Галкин отметил, что наличие у него гражданств - это его личное дело и никого не касается.

"Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", - обратился через сообщение в соцсети Галкин к Малахову.

Раньше сообщалось о том, что дети Пугачевой и Галкина покорили поклонников пары. А Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой.