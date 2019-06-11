У Будапешті триває операція з підняття затонулого човна [ Редактировать ]
У Будапешті триває операція з підняття туристичного човна, який затонув у Дунаї 29 травня. Тоді, нагадаю, у прогулянковий катер на якому були туристи з Південної Кореї врізалося круїзне судно.
Унаслідок аварії загинуло щонайменше двадцять людей. У пошуковій операції беруть участь угорські та південно-корейські рятувальники. За попередніми даними, в каюті катера виявили тіла ще чотирьох загиблих.
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