У Будапешті триває операція з підняття туристичного човна, який затонув у Дунаї 29 травня. Тоді, нагадаю, у прогулянковий катер на якому були туристи з Південної Кореї врізалося круїзне судно.

Унаслідок аварії загинуло щонайменше двадцять людей. У пошуковій операції беруть участь угорські та південно-корейські рятувальники. За попередніми даними, в каюті катера виявили тіла ще чотирьох загиблих.