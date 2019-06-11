Украла 1,3 млн и спряталась в шкафу: виртуозный бухгалтер погорела на взятке [ Редактировать ]
В Киевской области в одном из отделений "Укрпочты" главный бухгалтер погорела на взятке, сообщает "Страна".
СМИ сообщает, что обогащаться за счет казенных средств главбух отделения почты начала еще в 2012 году.
Женщина тащила средства из кассы, так как в силу должности имела полный доступ к системе "Клиент-Банк". А тратила их на погашение собственных кредитов, открытых в нескольких крупных банках, а также на ремонт дома и личные потребности.
Виртуозному бухгалтеру удавалось водить за нос начальство в течении пяти лет. СМИ акцентируют на том, что пока неизвестно состояла ли она в сговоре с руководством отделения почты.
Интересным является то, что женщину уволили не за незаконное обогащение и овладевание государственными средствами, а за банальные прогулы.
Когда же следователи все таки усомнились в способности провинциальной бухгалтерши так долго скрываться и не контактировать с родственниками - произвели обыск в доме семьи бухгалтерши и обнаружили разыскиваемую в специально обустроенной нише в одной из комнат дома, которая при визите полиции оперативно прикрывалась шкафом. Если не отодвинуть шкаф никто бы не догадался, что там есть укрытие.
Бухгалтершу вытащили из схрона и 16 мая, по решению следственного судьи Шевченковского суда Киева, ее поместили под стражу до окончания следствия.
По ч.3 ст.191 УК Украины - за "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением,совершенное повторно" ей грозит до 8 лет тюрьмы с запретом занимать ответственные должности на 3 года. Подозреваемая в суде чистосердечно каялась и рассчитывает на мягкое наказание.
Раньше сообщалось о том, что во Львовской области погорел на взятке один из руководителей Сколевского отделения полиции Стрыйского отдела ГУНП в регионе.
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