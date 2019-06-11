У Дніпрі поменшало на один пляж - Придніпровський. Його довелося закрити через прорив каналізаційного колектора. Втім, офіційна заборона, як то часто буває в нас, не зупиняє деяких охочих до купання містян.

Більше про аварію знає наш дніпровський корпункт.

Ось таку картину на Придніпровському пляжі зафільмували відпочивальники. Кажуть, з колектора у Дніпро струмком cтікали нечистоти, - сморід стояв нестерпний.

"Это прорвало еще в выходной, с выходного дня текла вода сюда. Вот я сегодня взяла телефон "горячей линии", чтобы позвонить, - но они уже перекрыли. Уже вода не течет с колектора. Мы успокоились", - розповідає Тетяна Сидякіна, відпочивальниця.

Колектор перебуває на балансі Придніпровської ТЕС. На підприємстві кажуть: вилив нечистот вони усунули. Стверджують: пориву труби не було, у каналізацію потрапив чималий шмат металу. Аварія сталася не без вини місцевих жителів.

"Произошло засорение трубы, занос ее бытовыми предметами, будем так говорить. Вот что произошло. В результате чего, было перекрыто ходовое сечение и стоки нашли себе выход в районе пляжа", - запевняє Анатолій Боричевський, директор Придніпровської ТЕС.

Через потрапляння каналізаційних стоків у Дніпро, Придніпровський пляж тимчасово закрили. Зараз у лабораторії проводять аналіз води.

"Мы сразу обратились в санэпидемстанцию в лабораторию о том, чтобы они сделали забор воды. Забор воды был произведен, анализы будут выдаваться частями в течение недели, на это время решили предостеречь людей и написали, что купаться в данный момент не рекомендовано - до окончания ремонтных работ", - повідомив Тарас Донець, директор КП "Парк культури".

Однак, попри застереження, відпочивальники ніжаться у воді від самого ранку.

"В принципе, нормально. Ну, я особо так, зашла, окунулась и все. Я позагорать пришла", - говорить Алла, відпочивальниця.

До кінця тижня на Придніпровській ТЕС обіцяють замінити 130 метрів аварійної труби. Замість керамічного водогону встановлять сучасний вуглепластиковий. Роботи обійдуться майже в 200 мільйонів гривень.