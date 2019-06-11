Психіатричну лікарню в Одесі, можливо, підпалили, - принаймні, таку версію наразі розглядають правоохоронці.

Нагадаємо, вночі у відділені медзакладу сталася пожежа: шестеро людей загинули - це переважно пацієнти.

Усі подробиці трагедії - далі.

В обласному центрі психічного здоров'я на околиці Одеси зайнялося напередодні о десятій вечора. Площа пожежі - 500 квадратних метрів. Горіло відділення для інвалідів Другої Світової війни та учасників бойових дій. У цей момент в корпусі було 3 медпрацівників та 51 пацієнт. Середній вік хворих - 80 років.

"Здесь находились, в основном, пожилые дедушки и бабушки, которые, к сожалению, страдают в основном слабоумием", - повідомив Анатолій Волощук, головлікар КП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я".

За дві години рятувальники загасили вогонь, проте 4 людей загинули: отруїлися чадним димом - це медсестра, яка чергувала у лікарні, а також двоє чоловіків та жінка. Згодом ще дві пацієнтки померли у лікарні. У них були важкі опіки дихальних шляхів. Ще четверо хворих наразі госпіталізовані. Троє з них - у тяжкому стані.

"Ожоги дыхательных путей проходят очень сложно, потому что сверху, как бы, все визуально с человеком хорошо, но дыхательные пути обожжены. Естественно, кислород не проникает в легкие полноценно, что приводит к гипоксии мозга", - повідомив Микола Турчин, головний лікар Одеської лікарні №11.

Правоохоронці вважають: спочатку загорілося на господарчому дворі відділення, потім полум'я перекинулося на дах. Вважають, що хтось міг спеціально чи ненавмисно підпалити будівлю.

"Ймовірна причина виникнення пожежі - занесення стороннього джерела запалення зовні невстановленою особою. Осередок виникнення пожежі розстанова ний під навісом, який призначався для зберігання інвентарю та сушіння білизни", - повідомив Віктор Федорчак, керівник ГУ ДСНС в Одеській області.

Крім того, у психіатричній лікарні наразі проводяться обшуки, вилучаються документи та навіть мобільні телефони працівників. Відомо: ще у березні ДСНС та прокуратура вказували керівництву закладу на порушення вимог протипожежної безпеки, однак недоліки у повному обсязі усунуті не були.