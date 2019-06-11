Известная российская актриса Агата Муцениеце, супруга популярного актера Пала Прилучного, впервые прокомментировала слухи о своем разводе с супругом.

Знаменитость призналась, что слухи об изменах мужа всплываю чуть ли не каждый день и она уже научилась не обращать внимание на такие новости. Также Агата призналась, что к ревности Прилучного относится с юмором.

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Накануне звездная пара появилась вместе на открытии фестиваля в Сочи. Они мило в обнимку позировали на красной дорожке для фотографов и журналистов. Было видно, что у супругов все прекрасно и в их семействе царит полная идиллия.

Муцениеце предстала перед публикой в атласных юбке и топе глубокого зеленого цвета. Волосы у нее были собраны в низкий хвост, а дополняли образ длинные серьги и цепочка на шее.

Прилучный же отдал предпочтение горчичному смокингу. На нем были белая рубашка и синий галстук. На голове красовались солнцезащитные очки. Примечательно, что артист носит их практически везде, именно этот аксессуар является неотъемлемой частью образа актера.

Этот совместный выход в одно мгновение опроверг все слухи и домыслы. Очевидно, что у звездной пары все хорошо.

Раньше сообщалось о том, что участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская разводится со своим мужем, известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. А также утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.