Дочь Елены Кравец восхитила поклонников шикарным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Дочь известной комедийной актрисы Елены Кравец Маша не часто радует поклонников новыми фото. Но если появляется в ленте, то уж точно запоминается пользователям сети надолго.
В этот раз Маша Кравец опубликовала фото на природе, где девушка позирует в джинсах, кроссовках, элегантной белой майке поверх которой небрежно завязана рубашка.
"10.06.19", - таинственно подписала фото Маша. Судя по всему эта дата запомнится девушке надолго.
Подписчики Кравец принялись резво комментировать данное фото:
"Очень красивая", "Красотка", "Божественные джинсы", "Красавица", "Вауу", "Какие красивые фото".
Раньше сообщалось о том, что дочь комедийной украинской артистки Елены Кравец 16-летняя Мария похвасталась новым модным нарядом. Снимок опубликован в Instagram. Несмотря на свой юный возраст, девушка ведет активную светскую жизнь и делает первые успехи в танцевальной карьере.
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