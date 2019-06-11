Дочь известной комедийной актрисы Елены Кравец Маша не часто радует поклонников новыми фото. Но если появляется в ленте, то уж точно запоминается пользователям сети надолго.

В этот раз Маша Кравец опубликовала фото на природе, где девушка позирует в джинсах, кроссовках, элегантной белой майке поверх которой небрежно завязана рубашка.

"10.06.19", - таинственно подписала фото Маша. Судя по всему эта дата запомнится девушке надолго.

Подписчики Кравец принялись резво комментировать данное фото:

"Очень красивая", "Красотка", "Божественные джинсы", "Красавица", "Вауу", "Какие красивые фото".

Раньше сообщалось о том, что дочь комедийной украинской артистки Елены Кравец 16-летняя Мария похвасталась новым модным нарядом. Снимок опубликован в Instagram. Несмотря на свой юный возраст, девушка ведет активную светскую жизнь и делает первые успехи в танцевальной карьере.

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