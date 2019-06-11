У Білій Церкві та Умані відновили централізоване водопостачання [ Редактировать ]
У Білій Церкві та Умані відновили централізоване водопостачання. Це зробили після аналізу якості води у річці Рось. Вона вже відповідає нормі.
У неділю внаслідок ДТП у Рось потрапило близько тонни отруйних речовин, які використовують для обробки полів. Через загрозу - воду перекрили для 300 тисяч людей на Київщині та Черкащині. У населених пунктах нижче за течією заборонили купатися.
За фактом забруднення водойми правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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