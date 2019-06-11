Хто має право на безкоштовний проїзд у транспорті? [ Редактировать ]
Ціна безкоштовності. Верховна Рада може збільшити майже у 20 разів штрафи за відмову перевозити пільговиків. Нині лише у столиці - їх понад мільйон.
Чому водії не хочуть обслуговувати таких пасажирів та як вирішити цю проблему - розбиралися наші кореспонденти.
Відмовив пільговику у безкоштовному проїзді - плати штраф. Верховна Рада прийняла законопроект, за яким покарання для недобросовісний перевізників збільшується від 8 до 150 неоподаткованих мінімумів, - а це вже більше, ніж 2500 грн.
І якщо муніципальним перевізникам витрати на пільговиків компенсують із державного бюджету (там запроваджена електронна система зчитування за допомогою картки киянина), то з приватними - ситуація складніша.
"Ми неодноразово вже давали інформацію з приводу того, що ми згодні відшкодовувати і приватним перевізникам, але за умови, якщо вони будуть у себе в салонах встановлювати валідатори і будуть здійснювати зчитування наших карток", - зазначив Максим Бученко, заступник директора департаменту соціальної політики КМДА.
Та приватні перевізники встановлення валідаторів вважають недоцільним - мовляв, вони не впевнені в тому, що автопарк належатиме їм довго.
В Ігоря колись був власний маршрут по Києву, та, каже, довелося продати через збитковість.
"Быть добрым за чужой счет очень хорошо и приятно, но мы несем затраты, мы несли затраты и их никто не компенсировал. На льготников всем плевать, на самом деле. Не плевать только тем людям, водилам, которые сидят и "бомбят". У них план есть, они должны этот план привезти, а все, что сверху, ложат в карман, это их заработок", - стверджує Ігор, колишній власник компанії-перевізника в Києві.
Та що робити тим, хто, за законом, має право на безоплатний проїзд. Оксана - жінка загиблого воїна АТО. Нещодавно водій маршрутки силоміць виштовхав її із автобуса.
"Водій через водійське сидіння ліз битися просто. Я йому пред'явила посвідчення. Він каже - інваліди нам... Я кажу: "я не інвалід, я дружина загиблого, родина загиблого", він сказав: "мене це не колише, пошла вон отсюда". У грубій формі, з матами на весь салон, де було багато свідків", - розповідає Оксана Макідон, член правління ГО "Крила 8 сотні".
Грубо відмовляють у безоплатному перевезенні пільговикам не лише в столиці. Місто Дніпро. Владислав - учасник бойових дій на сході країни. Нещодавно йому також відмовили в пільговому проїзді в маршрутці.
"Водитель удивленно спросил - "какой войны?", я уточнил - "ну, а какая сейчас в стране идет?", мне ответили - никакой! Пришлось уточнять - инвалид АТО. И я повернулся в салон и мне в спину сказал: "ну проходите, "атошники". Меня эта ситуация вывела из себя, я начал общаться на повышенных, сразу подписались пассажиры, но в каком ключе - не поднимайте скандал, выходите, вы нас всех задерживаете", - розповідає Владислав Сологуб, інвалід АТО.
Дніпровським приватним перевізникам держава компенсує перевезення пільговиків - 18 мільйонів гривень на рік. Та це лише один відсоток від необхідної суми. А от міжміські перевізники жодної копійки з 2001 року не отримували.
"Якщо ми порахуємо, що 1700 автобусів курсує по місту, курсують вони приблизно по 320-340 днів на рік. Поділимо 18 мільйонів на 1700 автобусів і на 365 днів приблизно, ми отримаємо 4,5 - 5 пільгових пасажирів на день на один автобус, а їх за день проїжджає від 30 до 50-60 і до 100", - говорить Михайло Тонконогий, голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпра.
Тож чи допоможе збільшення штрафів за відмову у перевезенні пільговиків - поки що невідомо. І перевізники, і місцева влада очікують, що проїзд пільговиків буде врегульовано на законодавчому рівні.
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