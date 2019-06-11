Популярный шведский производитель техники для мобильных операторов Ericsson не предсказывает запуск 5G в Украине до 2024 года. Об этом сказано в опубликованном 11 июня отчете мобильного оператора.

Так, доля пользователей 4G к 2024 году составит в Украине 50%, 3G - 42%. При этом Ericsson в своем отчете не указывает долю пользователей 5G в Украине к 2024 году. Для сравнения, к 2024 году количество пользователей 5G в США составит 63%, в Западной Европе - 40%.

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Мобильный оператор сообщает, что в мире 5G будет развиваться быстрее, чем 4G. За 6 лет показатель проникновения 5G по оптимистичному сценарию будет 65%.

В 2018 году в Украине только 8% пользовались 4G, 52% - 3G, 35% - 2G.

Раньше сообщалось о том, что тренд сетей 5G появился в 2019 году, и многие страны объявили о запуске связи нового поколения на территории своих стран, включая Украину. После земли сети 5G покроют даже небо - об этом заявил провайдер Gogo, который собирается оснастить самолеты модемами с быстрым интернет-доступом во время полета. А также над Украиной пролетел "поезд" из 60 спутников Илона Маска. В то же время в мире готовятся запустить летающие такси.