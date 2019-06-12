Єврокомісар з прав людини збирається до анексованого Криму [ Редактировать ]
Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила про свої наміри відвідати анексований Крим, - про це йдеться у її заяві на офіційному сайті комісаріату.
У ній вона підкреслює, що на півострові планує "здійснювати правозахисну діяльність". Втім, візит наразі не погоджений, хоча прес-служба російського МЗС напередодні повідомила протилежне - нібито з Міятович про зустріч уже домовилися та навіть дати обрали: 7-11 жовтня. На що постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив: поїхати до анексованого Криму Міятович може лише у разі досягнення домовленостей з Україною - частиною якої є півострів, а не з Росією - державою-окупантом.
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