Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила про свої наміри відвідати анексований Крим, - про це йдеться у її заяві на офіційному сайті комісаріату.

У ній вона підкреслює, що на півострові планує "здійснювати правозахисну діяльність". Втім, візит наразі не погоджений, хоча прес-служба російського МЗС напередодні повідомила протилежне - нібито з Міятович про зустріч уже домовилися та навіть дати обрали: 7-11 жовтня. На що постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив: поїхати до анексованого Криму Міятович може лише у разі досягнення домовленостей з Україною - частиною якої є півострів, а не з Росією - державою-окупантом.