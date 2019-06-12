На Донбасі сьогодні 12 обстрілів. Бойовики застосовують заборонені калібри - 82 та 120 міліметрів. Найчастіше з важких мінометів били по українських позиціях поблизу Горлівки.

Втім, вогонь триває майже по всій лінії розмежування. Наші військові дають адекватну відповідь. Втрат серед армійців - немає.