На Донбасі зафіксували 12 обстрілів за добу [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні 12 обстрілів. Бойовики застосовують заборонені калібри - 82 та 120 міліметрів. Найчастіше з важких мінометів били по українських позиціях поблизу Горлівки.
Втім, вогонь триває майже по всій лінії розмежування. Наші військові дають адекватну відповідь. Втрат серед армійців - немає.
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