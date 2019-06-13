Маленький Сашко потребує операції з пересадження кісткового мозку [ Редактировать ]
Вже сьомий рік родина десятирічного Сашка Новодрана з Черкащини бореться за його життя. 2011 хлопчику встановили страшний діагноз лімфобластний лейкоз. Відтоді дитина двічі перемагала хворобу, проте місяць тому недуга знову повернулася. Єдиний шанс для Сашка тепер - дорога операція з пересадження кісткового мозку.
У дитячому відділенні черкаського онкодиспансеру десятирічний Сашко немов удома. За останні сім років він лікується тут уже втретє. У вільний між хіміотерапіями час хлопчик займається плетінням браслетів для своїх друзів та однокласників, яких дуже хоче побачити… коли одужає. А от для своєї найближчої подружки Насті готує особливий подарунок.
"А який ти браслет хочеш зробити? - Оце такий, який плету. - Ось з особливих резинок, оці особливі резинки принесу і скажу, це тобі".
Захопленню молодшого сина Олена неабияк радіє. Каже, хіміотерапії вкрай виснажили дитячий організм, тож активні ігри Сашкові протипоказані. Ще у трирічному віці у хлопчика виявили лімфобластний лейкоз. Уже двічі, після інтенсивного лікування, малий долав хворобу, та з часом вона поверталася знову. Останній рецидив стався місяць тому, а знесилений організм Сашка - вже ледь спроможний опиратися недузі.
"Ми тяжко проходили перший раз, у нас була висока токсичність на весь організм, слабе було серце, взагалі була висока токсичність, перше - було серце, печінка. Ну, всі органи", - говорить Олена Новодран, мама Сашка.
Цей рецидив із вкрай небезпечними наслідками, кажуть лікарі. Зупинити хворобу нині звичайна хіміотерапія вже не зможе.
"Небезпечно тим, що це є лейкоз і він знайшов собі місце в іншому місці - іде ураження лімфовузлів черевної порожнини, це досить серйозно дитина потребує спеціального лікування і єдиним шансом на життя є трансплантація кісткового мозку", - говорить Анна Самохвал, дитячий лікар-онколог.
Такі операції роблять лише за кордоном. Італійська клініка готова прийняти хлопчика, донора для пересадки теж шукатимуть там. Але вартість лікування в клініці геть непідйомна для родини - 160 тисяч євро. Сім'я зараз у розпачі, адже два тижні тому помер батько Сашка, не витримало серце. Тепер мама та син залишились один на один з хворобою.
"Це дуже тяжко, коли немає підтримки рідної людини, коли немає до кого звернутись. Немає з ким поділитись. Ніхто не подзвонить і не прийде, а він питає - це ж неправда, наш папа живий. Він же збирає гроші на пересадку".
Час для дитини тепер іде на дні, якщо грошей на пересадку не знайдуть - Сашко може загинути.
Допомогти Сашкові можете і ви. Реквізити для допомоги:
Картка Приватбанку
516 798 566 089 8404
Новодран Олена Миколаївна, мама хлопчика
Номер телефону мами - 097 233 85 74
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