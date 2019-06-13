Ситуація на Близькому Сході загострюється. Ізраїль знищив у Сирії іранську секретну базу. А Іран звинувачують у нападі на танкери в Оманській затоці. Докладніше розкаже Антон Готліб.

Інформаційна агенція "Сана" у звичній для неї манері повідомила, що ворожий наліт було відбито, а всі ракети - перехоплено. Ізраїльські джерела говорять протилежне. ВПС знищили секретну базу, яку Іран побудував для спостереження за Ізраїлем.

База розташовувалася на горі Тель-А Хара, неподалік кордону. За даними ізраїльської розвідки, іранські військові побудували там радіотехнічний комплекс для сканування повітряного простору Ізраїлю і прослуховування засобів зв'язку. Після підтвердження даних літаки атакували об'єкт і знищили його. При цьому засоби радіоелектронної боротьби повністю засліпили сирійську ППО. Ізраїльтяни використали нову секретну технологію.

"Нові випробування на нашому шляху не припиняються. Ми не тільки даємо рішучу відсіч супротивнику, але й завдаємо ударів на випередження. Діємо рішуче і не дозволяємо ворогу створити плацдарми для нападу поблизу наших кордонів", - Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Ізраїль діє на випередження, аби не дати Ірану розгорнути в Сирії свої бази і створити систему протиповітряної оборони. Ізраїльські ВПС технологічно випереджають сирійські або іранські на ціле покоління. Російські системи ППО допомогти своїм союзникам не можуть, або не хочуть. Росіянам прекрасно відомо, що у пілотів чіткий наказ, - в разі вогню з землі знищувати позиції ППО. Тому ізраїльські літаки діють в сирійському повітряному просторі майже без перешкод.

Набагато гірша ситуація в Оманській затоці. Там потоплено два танкери з вантажем нафти: норвезький і панамський. За попередніми даними, їх було торпедовано невідомим підводним човном. Екіпажі врятовано. Події набирають загрозливого характеру , враховуючи, що поруч, в Перській затоці маневрує американська авіаносна група.

Ситуація навколо Ірану, очевидно, загострюється. Економіка руйнується під тиском санкцій, поблизу його берегів - армада американського флоту, а з Вашингтона знову лунають погрози приборкати Тегеран. До того ж, Нетаніягу нещодавно заявив - його країна не допустить появи в Ісламської республіки ядерної зброї. І використовуватиме для цього будь-які засоби.