Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
Курс криптовалюты стремительно растет \ фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене.
Теперь за монету предлагают $8 227,54.
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Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $254,751;
- Ripple $0,39840;
- Bitcoin Cash $411,70;
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
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