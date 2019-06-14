Эксперты заявили, что добавления в свой постоянный рацион всего одного овоща может помочь в избавлении от целлюлита. Такими "целебными" свойствами обладает помидор, пишет "Голос".

Томаты будут препятствовать образованию нелюбимой многими "апельсиновой корки".

Все дело в том, что в помидорах содержится много клетчатки, цинка, витаминов и магния. Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять до пятисот граммов томатов.

Помимо томатов стоит уделять внимание и другим сезонным овощам.

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