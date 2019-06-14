Какой овощ помогает избавиться от целлюлита [ Редактировать ]
Эксперты заявили, что добавления в свой постоянный рацион всего одного овоща может помочь в избавлении от целлюлита. Такими "целебными" свойствами обладает помидор, пишет "Голос".
Томаты будут препятствовать образованию нелюбимой многими "апельсиновой корки".
Все дело в том, что в помидорах содержится много клетчатки, цинка, витаминов и магния. Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять до пятисот граммов томатов.
Помимо томатов стоит уделять внимание и другим сезонным овощам.
Ранее сообщалось, какие продукты нельзя есть натощак, а также как бороться с ломкостью ногтей.
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