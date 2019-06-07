Для того, чтобы избавиться от целлюлита, необходимо соблюдать определенные меры. Система борьбы за красоту и здоровье требует соблюдения правил, передает woman365.ru.

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1. Физические упражнения

Движение - главный враг "апельсиновой корки". Достаточно всего три раза в неделю уделять по 40 минут тренировкам. Делайте упор на силовые упражнения и кардионагрузки. Бороться с целлюлитом на животе помогают нагрузки на пресс.

2. Антицеллюлитный массаж

Чтобы разбить жировые капсулы или узлы, нужно непосредственное воздействие на кожу. Массаж можно делать вручную, при помощи банок или специальным антицеллюлитным массажером. Один-два раза в неделю проводите сеансы по 15 минут.

3. Антицеллюлитный крем

Регулярно наносите на кожу косметические средства промышленного производства или домашнего приготовления. Благодаря этому кожа станет подтянутой, а проявления целлюлита менее явными.

4. Антицеллюлитные обертывания

На распаренную кожу нужно наносить готовые косметические составы или домашние средства из глины, меда, яблочного уксуса, водорослей, эфирных масел и других активных компонентов. Их действие усиливается благодаря парниковому эффекту, создаваемому несколькими слоями пищевой пленки. Курс состоит из 15 процедур, которые проводятся с интервалом в два дня.

5. Скраб

Дважды в неделю обрабатывайте распаренную кожу абразивным средством, чтобы снять верхний ороговевший слой. Процедура придает тканям тонус и облегчает поступление кислорода в клетки. Руки, живот и бока хорошо трите жесткой мочалкой.

6. Ванны

Это самый простой способ, как убрать целлюлит дома. Процедуры проводятся дважды в неделю. Нужно на треть наполнить ванну теплой водой с активным средством. Немного посидев в ванной, вы почувствуете, пощипывание. Значит, жиры начали расщепляться.

7. Контрастный душ

Ежедневно, за исключением критических дней, обливайтесь попеременно горячей и холодной водой в течение десяти минут. Судя по отзывам, кожа станет более упругой, а метаболизм ускорится.

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