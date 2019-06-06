Какие продукты нельзя есть натощак [ Редактировать ]
Эксперты рассказали, какие продукты категорически не стоит есть на пустой желудок - они явно не подходят для завтрака, передает golos.ua.
В первую очередь называется апельсиновый сок. Дело в том, что он содержит очень много кислот. При регулярном употреблении это чревато аллергией, гастритом и проблемами с желудком.
Не следует натощак есть и сладости. Завтрак не стоит начинать с шоколадных, слоеных или кремовых десертов, потому что излишек сахара приведет к сбою кислотно-щелочного баланса. Еще одно табу для пустого желудка - это кофе. Поскольку утренняя чашка бодрящего напитка натощак перегружает печень и раздражает слизистую желудка.
Не обрадуется пустой желудок и бананам - их лучше есть после обеда, примерно через час. Эти фрукты очень долго перевариваются, а их употребление натощак может аукнуться вздутием и иными не самыми приятными ощущениями.
Не стоит оставлять на завтрак овощи зеленого цвета. В них много мощных кислот, а утром наш организм еще не выработал достаточно желудочного сока для их переваривания. В результате можно обзавестись изжогой и раздражением слизистой желудка.
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