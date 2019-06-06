Ногти не всегда радуют - они слоятся, быстро ломаются, иногда даже деформируются. Как правило, такое происходит, когда организм получает недостаточно витаминов и минеральные элементов. Поэтому ногти требуют дополнительного источника питания. Его можно легко обеспечить с помощью самых обычных масок для ногтей из привычных продуктов, передает golos.ua.

Сделайте отвар календулы или ромашки аптечной. Подержите в нем ногти минут 10. Смесь для масок взбивайте блендером. Мед, молоко, косметические и растительные масла, любые жидкости в их составе можно слегка подогревать на водяной бане. Опускайте кончики пальцев в приготовленную маску, чтобы она на них легла плотным, ровным слоем и не стекала.

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Время действия чудодейственных масок для ногтей - минут 10-15. После этого маску можно смыть в том же травяном отваре, который уже использовался. Можно заменить его любой другой теплой жидкостью - обычной водой или молоком, например. Ногти нужно вытереть насухо. Нанести на руки любой питательный крем для рук, не забывая обработать им и ногтевые пластины. Маникюр желательно не наносить на ногти в течение этого дня.

Маска для укрепления ногтей делается следующим образом. Для этой маски используются картофель и молоко. Очистите молодой картофель, отварите в молоке, растолките, для разжижения добавьте молоко, в котором варился овощ.

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Еще одна маска от ломкости ногтей содержит оливковое масло, лимон и йод. Подогрейте на водяной бане нерафинированное оливковое масло (три столовых ложки), добавьте к нему лимонный сок и йод (по три капельки).

Домашние маски для ногтей выполняют много функций. Они могут быть лечебными, если нужно восстановить поврежденные ногти. Они также могут быть косметическими, если нужно привести их в порядок. Такие маски - это всегда полноценная профилактика различных заболеваний ногтевых пластин.

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