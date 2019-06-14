Ночь 13 июня в Киеве была зафиксирована самая жаркая за последние 92 года. В последний раз температура воздуха в Киеве была такой же высокой в 1927 году. Об этом рассказали сотрудники метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1°С.

Такое значение стало рекордным за почти столетний период.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9°С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - заявили в метеорологической станции.

Ранее мы писали о том, что в Украине ударит жара до +33.