В Украине ударит жара до +33 [ Редактировать ]
Погода в Украине 14 июня будет без осадков. Кратковременный дождь и гроза прогнозируется лишь на западе страны.
Температура ночью ожидается 16−21° тепла, днем 28−33° выше нуля. На севере Левобережья воздуха ночью прогреется до 13−18° тепла, днем 25−30°. В Карпатах ночью 11−16°, днем 22−32° тепла. Ветер юго-восточный и северо-восточный, 5−10 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 14 июня без осадков, солнечная и жаркая. Температура ночью 18−20° тепла, днем 30−32° тепла.
Во Львове в ближайшие сутки днем ожидается кратковременный дождь, ночью — без осадков. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 29−31° выше нуля.
В Одессе будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 20−22° тепла, днем воздух прогреется до плюс 29−31°.
В Днепре в последний рабочий день недели будет довольно тепло, существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 18−20° выше нуля, днем ожидается 31−33° тепла.
В Харькове 14 июня будет солнечная и жаркая - ночью столбики термометров покажут 15−17° тепла, днем 27−29° выше нуля.
В Карпатах ожидаются кратковременные дожди. Воздух ночью должен погреться до 16−20° тепла, днем 29−32° выше нуля.
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