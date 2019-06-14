Сын знаменитого продюсера Бари Алибасова отправит отца за границу. Об этом рассказал сам сын звезды, передают российские СМИ.

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Известно, что как только угроза жизни минует, шоумена отправят в Европу для восстановления здоровья. "Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - сказал Алибасов - младший.

Напомним, ранее сообщалось, что сын российского продюсера Бари Алибасова, который находится в реанимации после тяжелого отравления с ожогом внутренних органов, рассказал как его отец умудрился выпить жидкость для чистки труб.