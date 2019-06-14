Російські окупанти здійснили черговий злочин на сході нашої країни. Четверо цивільних постраждали сьогодні вранці в райцентрі Мар'їнка, поблизу Донецька, в результаті артилерійського і мінометного обстрілу, який влашутвав ворог. Генадій Вівденко з місця трагедії.

"Мені дуже тошнить. Я не чую на одне ухо, я не могла вийти з свого дому з мамою. Хотіла якось його вибити. Я ніяк не могла його його вибити коли ми спали, щось залетіло, шось бабахнуло і шось свестіло у вухах", - говорить Варвара, жителька міста Мар'їнка.

Маленька дев'ятирічна Варвара спала з батьками у своєму будинку. Аж раптом вогневий наліт ворожих великокаліберних снарядів. Дитина, дякувати Богу, жива. Але у дівчинки контузія і попереду довге лікування.

Звірячий обстріл з великокаліберної артилерії почався біля пятої ранку. Під вогонь російських найманців потрапили вулиці Шевченка та героїв Чорнобиля. Найбільше постраждав цей дім. З-під завалів, українських військових на допомогу відразу покликав один із мешканців зруйнованого будинку.

"По загальному по населенному пункту Мар'їнка прилетіло около 30-35 снарядів 152 мм та 122 мм", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Збройні формування російськоі федераціі продовжують обстріли мирних населених пунктів обстріли з населених пунктів Петрівске та шахти челюскінців", - говорить Олександа Кочмар, прес-офіцер СЦКК.

Найбільше постраждала ось ця сім'я із семи людей. Четверо зазнали поранень.

Олександр, житель міста Мар'їнка.

"Пиль і мене просто отбросило виліз побіг до солдат. Вони привели дочку внучку жінку, а дешка стоне. Дедушку завалило

Утім, Мар'інські лікарі сподіваються, що всіх поставлять на ноги.

"Жінка найважча, в неї перелом внутрішньої щиколотки, та струс головного мозку. В остальних в остальному забій. та поранення", - говорить Михайло Черков, завідувач травматологічним відділенням мар'їнської центральної міської лікарні.

Найбільше постраждав дідусь Варвари. 86 років. Його побило після вибуху цеглою, шматками бетону. Тим, що донедавна було стінами рідної домівки.

"Тільки переживала за дідуся. Дідусь кудись побіжав к воякам, які нас спасли, нам дали допомогу. Вздихає. Дякую тим хто нас спасає", - говорить Варвара, жителька міста Мар'їнка.