Пожежа в Одесі: депутат розповіла про порушені умови під час евакуації [ Редактировать ]
В ефірі "Подробиць тижня" депутат Ірина Сисоєнко розповіла, хто винен в пожежі в одеській лікарні.
"Величезна кількість лікарень будувались ще за часів Радянського союзу. Сьогодні вони не відповідають умовам пожежної безпеки. В них порушені вимоги до евакуації під час пожежі. По-друге, це провина уряду. Найнижчі заробітні плати серед медичних працівників призводять до того, що в лікарнях по всій Україні все менше медичних працівників. Врятувати життя можуть лікарі, медичні сестри і я буду боротися за підняття заробітніх плат для таких важливих категорій людей", - сказала Сисоєнко.
по теме
Парубий представил КСУ доказательства наличия коалиции в Раде
В пятницу, 14 июня, председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд Украины все заявления народных депутатов о выходе из коалиции
Брудні виборчі технології: депутати пропонують на законодавчому рівні унеможливити появу "двійників" у виборчих списках
Про численні порушення під час підготовки до парламентських виборів заявляють у Верховній Раді . Йдеться про масове застосування технології так званих "двійників" по всій країні
Выборы в Раду: двоим кандидатам отказали в регистрации
12 июня, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы в Верховную Раду двоим народным депутатам
Вибори до Верховної Ради: кому віддають перевагу українці - соцопитування
Які партії подолають 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради та які дані останніх соціологічних опитувань?
Брудні виборчі технології: в Одесі з'явився "двійник" відомого депутата
У Європі та навіть в Росії це питання вже давно врегулювали, а Україна і досі живе за старими радянськими нормами