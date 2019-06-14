В ефірі "Подробиць тижня" депутат Ірина Сисоєнко розповіла, хто винен в пожежі в одеській лікарні.

"Величезна кількість лікарень будувались ще за часів Радянського союзу. Сьогодні вони не відповідають умовам пожежної безпеки. В них порушені вимоги до евакуації під час пожежі. По-друге, це провина уряду. Найнижчі заробітні плати серед медичних працівників призводять до того, що в лікарнях по всій Україні все менше медичних працівників. Врятувати життя можуть лікарі, медичні сестри і я буду боротися за підняття заробітніх плат для таких важливих категорій людей", - сказала Сисоєнко.