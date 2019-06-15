Уже вдруге за свою президентську каденцію Володимир Зеленський на Донбасі. Сьогодні він разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. На першому плані під час робочої поїздки в Маріуполь - питання безпеки та економіки регіону. Детальніше розкажуть наші кореспонденти.

Це новий Центр розмінування в Маріуполі. Він вкрай необхідний для Приазов'я, яке нашпиговане небезпечним пекельним залізяччям.

"Ми розуміємо що зараз у нас війна. Треба щоб вона закінчилася. у вас дуже серйозна функція. після закінчення війни. Все повернемо у состав Україні вони території наші. У вас буде висока відповідальність, розмінувати тисячі гектар які чекають на вас", - говорить Володимир Зеленський.

"Мы все хотим мира, хотим жить в качественной окружающей среде. Центр разминирования как инструмент обеспечения мира. Война закончиться, уйдут границы, уйдут минные поля у наших МЧС будет много работы и к этому мы готовы", - говорить Арсен Аваков.

"Ми зможемо повернути українцям український Донецьк, а тим хто оказався у вимушеній еміграції повернути їх до дому. Я вірю, що наступне день коли це прекрасне свято - день звільнення Маріуполя піде в минуле - бо буде більш значний день звільнення українського Донбасу", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, лідер "Національного корпусу".

Президенту показали спецобладнання центру та навіть продемонстрували імітацію розмінування.

Глава держави насамперед прокоментував тему Мінських перемовин. Днями в білоруській столиці має відбутися наступна зустріч із питань миру.

"Надеюсь, что мы будем двигаться. Есть продвижение. Мы уже сделали шаги, давайте увидим результат".

Глава держави відвідав також металургійний комбінат імені Ілліча. Провів з обласною адміністрацією робочу нараду з питання відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема, будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь. Наостанок президент відвідав акваторію Маріупольского порту, де проводяться спільні навчання ДСНС, Нацгвардії та прикордонників. Ліквідують навчальні міни.

Потім знешкоджують терористів на морі й демонструють висадку морських спецпризначенців.

"Моделировали разные ситуации нарушений. Прекрасно показали себя наши специалисти. Так и должно быть. Ребята готовы. И у политиков есть воля", - заявив Арсен Аваков.