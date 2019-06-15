За три роки в Харківській області планують відремонтувати всі лікарні

У Вільшанській лікарні, що на Харківщині, відкриють відділення гемодіалізу. Нині майже трьом десяткам хворих доводиться їздити на цю процедуру до Харкова. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Невеличка лікарня в селищі Вільшани під Харковом. Заснована ще 1918 року, вона обслуговує понад 20 тисяч людей із сусідніх селищ. Та на відновлення сторічної будівлі в місцевому бюджеті бракувало грошей. Тож лікарню ремонтують спільно з областю. Торік поновили рентген-кабінет. Лікар Тетяна Дзюман показує новий апарат.

Тепер багато обстежень можна зробити на місці й не їхати до Харкова.

"Ну, немного расширил возможности наши. Позвоночник, можно скопию желудка делать. Скопические исследования. Намного лучшие возможности, чем были у нашего старого", - говорить Тетяна Дзюман, лікар-рентгенолог.

Крім того, відновили дах, замінили вікна на енергозберігаючі. Свіжий ремонт і в лабораторії. Зараз у лікарні ремонтують операційну. Майже три десятки людей із Вільшан попросили облаштувати тут відділення гемодіалізу, бо доводилося їздити аж до обласного центру.

"Потому что в Харьков, людей много, не справляются, и в Ольшанах много, хотят как в узловой больнице вот сделать отделение для гемодиализа. Потому что здесь и Богодуховский район, здесь и Валковский район, и Дергачи, и, в принципе, наша больница оказывает помощь достаточно большому количеству населения, тут и Солоницевка, и прилегающие поселки", - говорить Олександр Штонда заступник завідувача Вільшанської лікарні ім. П. Агеєнка.

Загалом планують облаштувати 10 місць для гемодіалізу. Покращити обіцяють не лише цю селищну лікарню.

"В целом за 2019 год под реконструкцией и ремонтами сейчас уже находится более 70 объектов медицины. Гуманитарная сфера приоритет на последующие несколько лет в области мы будем уверенно двигаться вперед, и наращивать темпы и объемы реконструкции и ремонта", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

За три роки в Харківській області планують відремонтувати всі лікарні.