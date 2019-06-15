В Киеве, 15 июня, температура воздуха ночью достигла +22,2 °C, что на 2,3 °C больше, чем в самую теплую ночь в 1924 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Это уже вторая ночь в столице с температурным рекордом - 14 июня температура воздуха ночью в Киеве не опустилась ниже 20,1 ° С.

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