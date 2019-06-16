"Я самая счастливая на свете": Александра Кучеренко вышла замуж [ Редактировать ]
Известная модель и "Мисс Украина"-2016 вышла замуж за популярного телеведущего Дмитрия Комарова. Об этом пара сообщила на своих Instagram-страницах.
35-летний путешественник-экстремал признался, что длительное время сохранял молчание о своей личной жизни, не желая предавать ее огласке. Сегодня же он торжественно объявил о своей женитьбе - "так как время уже пришло".
Как известно, Александра Кучеренко в 2016 году стала "Мисс Украина". Также она была партнершей Комарова в шоу "Танцы со звездами". Девушка также является моделью и телеведущая ICTV программы "Звездный спорт".
"Я самая счастливая на свете! Благодаря тебе, мой любимый муж Дмитрий Комаров! Пришло время поделиться нашим счастьем со всеми..." - написала Саша в своем Instagram, сопроводив пост фото из Иерусалима (Израиль).
Ранее мы также писали о том, что Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем.
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