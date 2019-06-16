Биткоин: курс криптовалюты резко "взлетел" [ Редактировать ]
Курс криптовалюты снова вырос \ фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене.
Теперь за монету предлагают $8 832,86.
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Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $268,575;
- Ripple $0,40780;
- Bitcoin Cash $421,36;
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
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