Индонезию сколыхнуло землетрясение [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, на острове Ява (Индонезия) произошло землетрясение. Отмечается, что магнитуда была 5,7, сообщает УНН.
Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от города Джиладжап в провинции Центральная Ява. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 км.
Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло извержение вулкана, а также у побережья Сальвадора произошло можное землетрясение.
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