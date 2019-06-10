В воскресенье, 9 июня, на острове Ява (Индонезия) произошло землетрясение. Отмечается, что магнитуда была 5,7, сообщает УНН.

Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от города Джиладжап в провинции Центральная Ява. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 км.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло извержение вулкана, а также у побережья Сальвадора произошло можное землетрясение.