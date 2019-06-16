В субботу, 15 июня, в Днепре банда злоумышленников возле супермаркета "АТБ" напала с ножом на двух парней, передает "Информатор".

Известно, что около 1:00, на проспекте Богдана Хмельницкого к молодым людям, 25 и 19 лет, подошли двое неизвестных. Под угрозой ножа они стали вымогать у парней телефоны и ценные вещи.

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25-летний парень, увидев нож, начал убегать, но нападавший ранил его ножом по левой руке. Осознав безысходность ситуации, 19-летний молодой человек также бросился наутек, однако его догнали, избили и нанесли удары ножом в области уха. После злоумышленники забрали рюкзак с вещами и скрылись.

На место вызвали правоохранителей. Патрульные нашли нападавших и доставили их в отделение полиции. Ими оказались 33-летний и 36-летний местные жители. У злоумышленников изъяли нож и вещи потерпевших.

Ранее сообщалось, что под Львовом мужчина с ножом напал на врача, а также женщину посреди улицы облили горючей смесью.