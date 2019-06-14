Под Одессой мужчина зверски убил ребенка с собакой [ Редактировать ]
Под Одессой мужчина зверски расправился с ребенком и собакой. Об этом говорится на сайте прокуратуры Одесской области.
Известно, что во время приступа ярости 45-летний мужчина напал на 14-летнюю подругу своей племянницу и собаку.
По результатам экспертизы, подозреваемый не может осознавать свои действия и отвечать за поступки. В связи с этим, по ходатайству прокуратуры, учитывая данные экспертизы по невменяемости человека, решением суда обвиняемого госпитализировали в психиатрическое учреждение строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Харькове студента выбросили из окна, а также что в Киеве женщина умерла в очереди к врачу.
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