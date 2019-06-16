В субботу, 15 июня, в селе Новая Любомирка Ривненской области произошел инцидент. Полицейские задержали мужчину, который избил 60-летнюю женщину (свою бывшую тещу), передает "УНН".

Полицейские задержали злоумышленника, а потерпевшую медики доставили в приемное отделение с телестными повреждениями.

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Стало известно, что нападавший наведался к своим детям, с матерью которых расстался около двух лет назад. Во дворе его встретила бывшая теща. В ходе конфликта с бывшей родственницей, мужчина начал избивать женщину. Приехавшие медики диагностировали разрыв селезенки, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Мужчину полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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