В Ривне зять жестоко избил тещу [ Редактировать ]
В субботу, 15 июня, в селе Новая Любомирка Ривненской области произошел инцидент. Полицейские задержали мужчину, который избил 60-летнюю женщину (свою бывшую тещу), передает "УНН".
Полицейские задержали злоумышленника, а потерпевшую медики доставили в приемное отделение с телестными повреждениями.
Стало известно, что нападавший наведался к своим детям, с матерью которых расстался около двух лет назад. Во дворе его встретила бывшая теща. В ходе конфликта с бывшей родственницей, мужчина начал избивать женщину. Приехавшие медики диагностировали разрыв селезенки, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.
Мужчину полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Ранее сообщалось, что в Днепре возле супермаркета устроили поножовщину.
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