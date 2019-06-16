В Киеве рабочий устроил поножовщину (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 15 июня, в Киеве произошел инцидент. Отмечается, что между двумя коллегами возник конфликт из-за рабочих вопросов. Ссора между мужчинами закончилась поножовщиной, передает "Информатор".
Известно, что коллеги работают вместе на стройке. Во время конфликта, который возник по рабочим разногласиям, мужчина напал на другого с ножом и нанес ему удар в живот. Пострадавший выжил, его госпитализировали медики скорой помощи.
Сотрудники полиции опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Нападавшего правоохранители задержали. По данному делу начали уголовное производство. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро изнасиловали девушку, а также женщину посреди улицы облили горючей смесью.
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