На 83-году жизни скончался легендарный актер Джим МакМуллан. Об этом пишет Hollywood Reporter.

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О трагедии рассказала вдова Хелен МакМуллан. Известно, что причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза, который поражает моторные нейроны.

Многие зрители знают актера по таким сериалам как: "Санта Барбара", "Спасатели Малибу", "Команда "А", "Секретный агент Макгайвер". Также актер снялся в фильмах "Человек-загадка международного масштба" и "Скоростной спуск".

Ранее сообщалось, что популярный певец умер прямо на сцене, а также что звезде "Кадетства" перед смертью угрожали.