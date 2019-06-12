Умер актер из сериала "Санта Барбара" [ Редактировать ]
На 83-году жизни скончался легендарный актер Джим МакМуллан. Об этом пишет Hollywood Reporter.
О трагедии рассказала вдова Хелен МакМуллан. Известно, что причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза, который поражает моторные нейроны.
Многие зрители знают актера по таким сериалам как: "Санта Барбара", "Спасатели Малибу", "Команда "А", "Секретный агент Макгайвер". Также актер снялся в фильмах "Человек-загадка международного масштба" и "Скоростной спуск".
Ранее сообщалось, что популярный певец умер прямо на сцене, а также что звезде "Кадетства" перед смертью угрожали.
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